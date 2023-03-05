Не позволят «соскочить»: Байден намекнул Шольцу о том, что его легко заменить

Сенатор Климов: США предупредили Шольца о новой роли ФРГ в конфликте на Украине

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Встреча хозяина Белого дома с канцлером ФРГ все больше привлекает к себе интерес. Что еще задумал Запад?

Канцлеру Германии Олафу Шольцу во время его визита в Вашингтон могли сообщить о ключевой роли ФРГ в конфликте на Украине. Если политик захочет «соскочить», его заменят. Такое мнение в Telegram-канале выразил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

«Десятки тысяч военных США с их баз в ФРГ, сотни американских агентов, слышащих и читающих все и всех в коридорах немецкой власти, вездесущие лоббисты Дяди Сэма в Берлине, Гамбурге и т.п. не позволят», — сказано в публикации.

По сообщению Белого дома, глава Штатов Джо Байден и Шольц обсуждали в рамках личной встречи ход оказания киевскому режиму гуманитарной, экономической и военной помощи. Кроме того, они готовы вводить антироссийские ограничительные меры «столько, сколько потребуется».

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Байден похвалил Шольца.