Ирина Безрукова высказалась о воспитании девушек, которые уходят в эскорт

Безрукова считает, что эскортницами становятся из-за низкой самооценки и пробелов в воспитании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lantyukhov Sergey; 5-tv.ru

Безрукова заявила, что достойная девушка, которая имеет уважение к себе никогда не станет заниматься эскортом.

На премьере фильма «Эскортница» Ирина Безрукова прокомментировала уровень воспитания девушек, которые уходят в интим-услуги. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

Актриса считает, что девушки идут в такие услуги из-за проблем в воспитании и недостаточной самооценки.

«Потому что достойная, уважающая себя девушка никогда этим заниматься не будет», — заявила актриса театра и кино.

В кинокартине Безрукова сыграла маму главной героини, персонаж присутствует и в воспоминаниях, и в жизни девушки. Мать героини фильма — очень скромная и достойная женщина, которая работает учительницей. Персонаж Безруковой даже не могла подумать, что ее дочь может стать эскортницей, и это прервало связь между самыми близкими людьми на долгие годы.

Проблема в семье возникла из-за того, что киношная мама была строга и в какой-то момент не смогла удержать контакт с девочкой, которая была темпераментной, яркой и взрывной. Именно поэтому произошел разрыв и главная героиня ушла из дома.

Кстати, когда-то актриса снималась в фильме, который назывался «Путана». Но прошло много лет и сейчас «древняя профессия» стала называться иначе. Но тема торговли телом среди девушек остается актуальной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Безрукова рассказала свободно ли сейчас ее сердце и готова ли она для новых отношений.