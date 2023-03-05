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Заокеанский лидер нахваливает одних за накачивание Киева оружием, но при этом затыкает рот другим недружественным к РФ государствам.

Президент США Джо Байден не верит в реальность военного поражения РФ в отличие от Прибалтики. По этому поводу заокеанский лидер даже надавил на глав прибалтийских государств за частые призывы последних нанести России поражение, сообщает издание The Wall Street Journal.

«Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине», — приводят слова источника обозреватели.

Также авторы публикации отметили, что на фоне настроенности Байдена на дипломатию близкие союзники киевского режима в Восточной Европе опасаются, что на президента Украины Владимира Зеленского могут продолжить давление. Речь о том, чтобы склонить его к переговорам с Кремлем.

К слову, накануне в СМИ была информация, что хозяин Белого дома встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и благодарил последнего за оказание военной помощи киевскому режиму. Встреча не освещалась журналистами и вызвала недоумение в Бундестаге. По предположениям журналистов, между политиками мог возникнуть некий конфликт на фоне поставок вооружений Украине.

«Я очень рад быть полезным для Белого дома», — сказал канцлер ФРГ.

Запад и натовские страны продолжают накачивать Киев оружием, затягивая украинский кризис. Так, они реализуют стратегию «до последнего украинца». Российская сторона заявляла, что оружейные поставки украинским террористам принципиально ничего не решат, а лишь затянут страдания украинского народа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Запад списывает собственные ошибки на спецоперацию.