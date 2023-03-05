Навсегда закрыть тему: мог ли Иосиф Сталин умереть от отравления

Советник главы ФСО Девятов заявил, что версия об отравлении Сталина не имеет основы для существования

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Заложником какой ситуации стал Сталин и почему она привела его к смерти?

Иосиф Сталин умер 70 лет назад от инсульта, а слухи о возможной версии убийства не утихают до сих пор. Все мифы по этому поводу развеял советник директора Федеральной службы охраны РФ Сергей Девятов. По его словам, история болезни Сталина опубликована и существует по сей день, и с медицинской точки зрения «там все отчетливо понятно».

«Все происходившее 70 лет назад известно достаточно подробно, и версия с отравлением не имеет основы для существования», — заявил Сергей Девятов РИА Новости.

По мнению историка, никто не мог отравить Сталина в тот день в его подмосковной резиденции из-за существовавшей тогда системы охраны. Никто не мог проникнуть на дачу или сделать что-либо без ведома Иосифа Виссарионовича.

Именно это, по мнению Девятова, отчасти повлияло на судьбу Сталина. Он запретил кому-либо входить в его резиденцию. Охрана не решилась на это, когда Сталин не появился вовремя, как обычно. Только потом вождя нашли на полу в столовой, неподвижно лежащего между кушетками.

«Но надо понимать, что это была реально тяжелая эпоха, и при еще живом Сталине принимать какие-то решения в отношении него было смертельно опасно», — добавил Девятов.

Он отметил, что прекратить все споры и развеять сомнения можно с помощью экспертизы. Биоматериалы Сталина все еще существуют, но до сих пор не исследовались подробно.

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