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«Валентиныч» в один из дней службы пережил 40 прилетов за час из 155-миллиметровой гаубицы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов после пяти месяцев на Донбассе, где служил по контракту вернулся в Петербург с передовой. Милонов участвовал в артиллерийской противотанковой батареи под городом Горловка. По позывному «Густав» к Милонову мало кто обращался. Однако товарищи называли его по-отечески — «Валентиныч», сообщает издание KP.RU.

На фронте Милонов служил младшим сержантом, по специальности старший наводчик 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12. Служба проходила по контракту без оплаты, поскольку депутат не имеет права получать зарплату за СВО.

В будущем Милонов планирует заключить новый контракт и вернуться на Донбасс, а пока хочет провести время в кругу семьи и заняться работой по дому.

Несмотря на то, что для ВСУ Милонов был желаемой мишенью, в Telegram-канале политик выложил пост, что он провел Крестный ход в храме Донбасса и через 15 минут туда попали снаряды «Града». К счастью, храм остался цел, но попало по частному сектору. После той ситуации депутат стал вести себя аккуратней и не публиковал ничего лишнего.

В один из дней Милонов пережил 40 прилетов за час из 155-миллиметровой гаубицы. Стрельба велась по позиции Милонова. Эти снаряды были испытанием для всех, мужчины чудом остались живы.

Милонов уничтожал укрепления противника в пяти километрах от себя. Все свои «трофеи» он видел через квадрокоптер, его главная задача была — убрать врагов, мешающих пройти пехоте вперед.

В коллекции Милонова есть: побитые бронетранспортеры, английские бронированные самоходки, украинские БТР «Казак». Благодаря ему были уничтожены десятки командиров подразделений, генералов среди них не было.

«Единственное — уничтожили сына генерала украинской армии. Он был в штурмовиках. Я не стал выяснить, что за личность. Этот генерал настолько был в ярости, что послал за телом сына спецназовцев. Это были иностранные наемники. Рискуя многим, все-таки выкрали тело. А других оставили», — рассказал Милонов.

Политолог отметил, что тела погибших всушников армия России не охраняла, над телами также никто не издевался. Украинцы редко забирают погибших солдат, они бросают тела на поле боя. Российские солдаты хоронят их сами. Если бы украинские силовики вернулись за телами — по ним не стали бы палить.

Ранее 5-tv.ru писал, в ЛНР заметили группу украинских солдат, сбежавших от ВСУ.