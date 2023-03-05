Эвелина Бледанс раскрыла секрет, как похудеть на три килограмма за шесть дней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Актриса худела ради желанной роли, которую по итогу так и не получила.

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс выглядит очень свежо и молодо для своих 53 лет. На премьере фильма «Эскортница» Бледанс поделилась с журналистами секретами вечной молодости и рассказала, как ей удалось похудеть на три килограмма за шесть дней.

Бледанс вспомнила, что придерживалась экстремальной диеты, когда готовилась на пробы роли к очень известному режиссеру, имя которого актриса решила не раскрывать.

«Я даже нос хотела исправить ради этой роли», — отметила певица.

По словам знаменитости, это была изнуряющая диета, когда актриса почти не ела, заматывалась пакетами, надевала три пары штанов и бегала по ступенькам общежития вверх-вниз. Так артистка делала в течение шести дней.

Тогда Эвелина Бледанс похудела на три килограмма. Но желанную роль так и не получила. После этого артистка обрадовалась тому, что не успела лечь под нож хирурга, чтобы исправить нос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Эвелина Бледанс не торопится замуж и пятый год скрывает имя возлюбленного. Все подробности новых отношений артистка держит под надежным замком. Объясняет она это тем, что не собирается «делиться своей любовью» и наступать на те же грабли, как это было в прошлых трех браках.