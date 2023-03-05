«Точная копия Кержакова»: Милана Тюльпанова показала нового возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Бывшая жена знаменитого футболиста перестала скрывать личность своего нынешнего избранника.

Блогер Милана Тюльпанова впервые показала в соцсетях своего нового возлюбленного. Им оказался 31-летний бизнесмен Василий Ершов. В своем блоге 29-летняя Тюльпанова опубликовала совместное фото с мероприятия, которое знаменитости посетили как пара.

«Ладно, вы все равно уже все знаете», — написала девушка.

Затем появились фотографии из самолета, на которых пара нежно держится за руки и целуется. Сейчас они направились в путешествие в Мурманск. Интернет-пользователи заметили сильное сходство Ершова с бывшим супругом Тюльпановой, футболистом Александром Кержаковым.

Милана Тюльпанова с новым возлюбленным Василием Ершовым. Instagram* / vasersh

Тюльпанова и Кержаков прожили в браке три года. В 2017 году у них родился сын Артемий, который по решению суда после развода родителей остался жить с мамой. Кержаков обвинял бывшую супругу в наркотической зависимости, из-за которой она позже признавала, что ребенка было лучше не оставлять с ней.

После развода с Кержаковым блогер успела даже выйти замуж в 2021 году, однако семейная жизнь очень быстро закончилась из-за обнародованных фактов о темном прошлом избранника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милана Тюльпанова назвала Шакиру жертвой абьюза в отношениях с Пике.

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