В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе на улице Рубинштейна

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

В результате происшествия ранения получили трое мужчин.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице Рубинштейна накануне вечером.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемым оказался 29-летний мужчина, ранее находившийся под подпиской о невыезде за кражу. Тогда дело прекратили в связи с примирением сторон. А в 2015 году мужчину судили за грабеж.

Злоумышленник устроил стрельбу на улице Рубинштейна возле дома № 5, недалеко от Малого драматического театра. В результате происшествия пострадали три человека: мужчины 25, 27 и 33 лет. Последнего отпустили из больницы после оказания помощи, а остальные еще находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивают как средней тяжести. Один мужчина получил ранения спины, плеча и бедра и был прооперирован. По информации телеканала 78.ru, пострадавший является охранником одного из баров на Рубинштейна.

Известно, что задержанный стрелял из травматического пистолета и был пьян. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Санкт-Петербурге вооруженный мужчина ранил силовика картечью из обреза.