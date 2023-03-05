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Политик уже заручился поддержкой в конгрессе и активно раздает предвыборные обещания.

Экс-президент США Дональд Трамп опередил других кандидатов-республиканцев на пост главы Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN. Согласно данным опроса, который провели на Консервативной конференции политических действий (CPAC), политик набрал 62% голосов, а его ближайший соперник Рон Десантис — лишь 20%.

Кроме того, бывший заокеанский лидер уже заручился поддержкой в конгрессе. Так, в конце февраля конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин написала в социальных сетях, что считает Трампа своим президентом.

«Мой президент — Трамп. Тем временем Байден (нынешний президент США — Прим. ред.) целует Зеленского (президент Украины — Прим. ред.) в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — писала Грин.

Как замечал сын Трампа, Байден обратит внимание на внутренние проблемы страны, когда Восточную Палестину в штате Огайо переименуют в Восточный Киев. Речь шла об экологической катастрофе, когда с рельсов сошел поезд с химикатами, а затем начался пожар с последующим взрывом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Байден «забил» на катастрофу в Огайо.