В Огайо сошел с рельсов грузовой поезд: многострадальному штату снова угрожает ЧП?

Фото: www.globallookpress.com / NTSB

По предварительным данным, пострадавших нет.

В штате Огайо в США с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом сообщил телеканал NBC. Железнодорожная авария произошла в субботу в округе Кларк. На месте происшествия работают оперативные службы, а местных жителей просят не приближаться к железной дороге. Тем, кто живут в радиусе 300 метров от места происшествия, попросили укрыться в безопасном месте в целях предосторожности.

По предварительной информации, в аварии нет пострадавших. В компании Norfolk Southern, где был произведен грузовой поезд, прокомментировали ситуацию. По словам представителя организации, с рельсов сошли 20 вагонов. Что именно в них перевозили — неизвестно, но руководство подчеркнуло, что никаких опасных материалов там не было.

Это не первая железнодорожная авария в Огайо — в феврале там произошло крушение поезда с химикатами. Местных жителей временно эвакуировали, так как возникла угроза взрыва. Спустя пять дней район объявили безопасным, а жителям можно было вернуться в свои дома. Однако в СМИ техногенную катастрофу уже прозвали вторым Чернобылем — все чаще в районе катастрофы сообщали о гибели животных и плохом самочувствии людей.

Кроме того, в конце февраля в Северной Каролине с рельсов сошел еще один поезд компании Norfolk Southern.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит жителям Огайо после разлива цистерны с химией.