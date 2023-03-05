«85 капельниц и 50 уколов в живот»: Серов рассказал, как тяжело перенес коронавирус

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Артист до сих пор переживает последствия перенесенного недуга.

Певец Александр Серов рассказал о своей болезни в эфире программы на федеральном телеканале. Осенью 2021 года исполнителя госпитализировали с коронавирусом, а потом он попал к «неудачному» врачу, который, по словам Серова, поставил неправильный диагноз. Однако медикам все же удалось поставить артиста на ноги.

«В ревматологии у меня была серьезная пытка, потому что ставили 85 капельниц и делали 50 уколов в живот от тромбоза. Нервы еще, возраст. У меня сильно разбили желудок, когда кололи против тромбоза в живот», — признался 68-летний музыкант.

Он отметил, что из-за болячки до сих пор не может «себя собрать» и даже посещал психолога и терапевта. Из-за эмоциональной нестабильности у мужчины возникли ссоры с близкими.

К слову, недавно звезда эстрады рассказывал о своей новой пассии, которая, со слов Серова, вдохнула в него новую жизнь, но имя возлюбленной раскрывать не стал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто обокрал Александра Серова.