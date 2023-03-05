«Никогда ничего не запрещала»: Барановская ответила на обвинения Аршавина

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Поклонники расстроились, когда прочитали в сети неожиданную новость о разборках между звездами.

Телеведущая Юлия Барановская никогда не запрещала бывшему мужу, футболисту Андрею Аршавину общаться с детьми. Об этом журналистка сообщила в беседе с «МК».

«Я не могу отвечать за слова других людей, только за свои. Нет ни одного сообщения папе от меня, что я запретила кому-либо общаться с детьми. Поэтому не знаю, откуда берутся такие слова. Я никогда никому не запрещала общаться: ни папе, ни детям», — сказала Барановская.

До этого в интернете появилась информация, что селебрити якобы запретила Аршавину видеть детей, что очень расстроило поклонников. Кроме того, сам Аршавин заявлял в одном из интервью, что экс-супруга не дает ему общаться с дочерью и сыновьями.

К слову, в конце января Юлия говорила, что готова родить еще одного малыша, но только, если у него будет полная семья. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто поддержал позицию Барановской о материнстве.