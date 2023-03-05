Российский десант поразил из минометов группу пехоты ВСУ в ЛНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Сейчас украинские боевики находятся на удалении, примерно, 400 метров от переднего края позиции.

Российские силы уничтожили пункт наблюдения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также украинскую группу пехоты в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает РИА Новости.

По словам бойца десантного подразделения, командира минометной батареи с позывным «Герань», работа по позициям противника велась из 120-миллиметровых минометов 2Б11.

«Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. По докладам с наблюдательных пунктов передовых нашей пехоты выявлена была активность противника, цель была поражена, активность была прекращена», — сказал военный.

«Герань» уточнил, что сейчас противник удален, примерно, на 400 метров от переднего края позиции.

Ранее сообщалось, что российский десант уничтожил вражескую группу на одном из фронтовых участков в ЛНР. Ее численность достигала до десяти человек Командующий бронегруппой рассказывал, что работа велась с 30-миллиметровой автоматической пушкой (автоматическая пушка 2А72) и 100-миллиметровым орудием (пусковой установкой 2А70).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео работы российских сил в Херсонской области.