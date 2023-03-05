Елена Ваенга сообщила о выздоровлении после затянувшейся болезни: «17 дней я болела»

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Сейчас артистка чувствует себя хорошо и готовится к концертам.

Певица Елена Ваенга дала знать о себе подписчикам в социальных сетях. До этого знаменитость говорила, что болеет ларингитом. Еще тогда она прогнозировала, что болезнь должна отступить уже через десять дней, однако все оказалось хуже, чем предполагалось. Болезнь затянулась, но сейчас артистка уже чувствует себя хорошо.

«17 дней я болела… давно такого не было. Спасибо за ожидание и понимание!» — написала Ваенга в личном блоге.

Фанаты поддержали селебрити в комментариях, пожелав ей сил и здоровья.

«С выздоровлением, Лена! Теплых, уютных, душевных концертов», — сказано в одном из комментариев.

Ваенга планирует выступить в Нижнем Новгороде, Казани и Туле. Всего гастрольный тур включит в себя 11 городов.

О проблемах со здоровьем Ваенги стало известно в конце февраля. Тогда она уверила поклонников, что концерты обязательно пройдут, и попросила их не сдавать билеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как покорил интернет сын Ваенги.