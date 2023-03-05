Певца Александра Серова обокрала помощница: «Мне ее казнить?»

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Артист признался, что уже не держит зла на экс-помощницу и простил ей безнравственный поступок.

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов рассказал, как его предали, когда он лежал в больнице с коронавирусом. Оказалось, что одна из уже бывших помощниц, обокрала артиста на не одну сотню тысяч рублей.

Пока знаменитость восстанавливал здоровье в одной из столичных клиник, в его доме помощница подобрала код к сейфу и забрала оттуда 300 тысяч рублей. Вычислить ее удалось благодаря камерам, о которых женщина и не подозревала.

«Кнопки высчитала, открыла и забрала денежки. Мы поставили камеру, она ее зафиксировала. Она не знала, пошла и открыла сейф», — вспомнил артист в одной из программ на федеральном канале.

Серов до сих пор не понимает, зачем экс-помощница пошла на такой шаг. Ведь он всегда вовремя выплачивал зарплату, премировал своих сотрудников и предоставлял хорошие условия для проживания. Однако зла на нее артист не держит.

«У нее проблема была с домом и мужем. Она пошла на это. Ну что, мне ее казнить? Я ее простил», — сказал артист.

Сейчас в доме Серова работают четыре помощника, которым он доверяет и даже подумывает подарить кому-то из них свою недвижимость.

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