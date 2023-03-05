В МИД РФ назвали 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

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Приостановка упрощенного визового режима с Европой вовсе не означает, что лететь россиянам теперь некуда. Для жителей страны откроются в скором времени новые направления.

Москва намерена расширить список стран с безвизовым въездом для россиян. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Он назвал государства, с которыми Россия готовит межправительственные соглашения.

«Это Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки», — сказал Иванов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что процесс согласования зависит от двух сторон. Замминистра заверил, что дипведомство обязательно проинформирует граждан, как только вопрос будет решен.

Работу МИД РФ над расширением списка безвизовых стран для российских граждан прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он указал, что это говорит лишь о том, что попытки Запада изолировать Россию до сих пор не увенчались успехом.

Евросоюз с сентября прошлого года в качестве нового санкционного давления на Москву приостановил упрощенный визовый режим для граждан России. Сбор вырос с 35 до 80 евро, а также увеличился срок рассмотрения анкет.

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