Ева Польна объяснила выбор редкого имени для первой дочери

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Певица, как и многие родители, со всей ответственностью подошла к выбору имени для первенца. Во время беременности у нее было много вариантов. Какими критериями она руководствовалась?

Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна объяснила, почему решила свою первую дочку назвать редким и необычным именем Эвелин. По словам артистки, она отталкивалась от того, что, возможно, наследница в будущем будет много путешествовать или захочет переехать жить в другую страну. И где бы она ни оказалась, имя должно быть понятно везде и всем.

«Все же родители мечтают, что их ребенок будет жить в другом мире, иметь безграничные возможности путешествовать, жить, интегрироваться. А еще в женском имени должно быть много гласных, и лучше, когда они открытые», — рассказала знаменитость в интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу.

Помогла с выбором имени для первенца мама певицы. Она предложила назвать внучку Эвелиной. Подумав немного, певица согласилась, но убрала последнюю букву в имени. Сейчас Эвелин 17 лет. В 2021 году она поступила в московский колледж на графического дизайнера. Девушка, по словам Польны, сама выбрала себе профессию. Хотя, по словам папы Дениса Клявера, Эвелин прирожденная артистка, но становиться популярной не захотела.

У певицы также есть младшая дочь от бизнесмена Сергея Пильгуна. Ей 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ева Польна рассталась с Денисом Клявером и Сергеем Пильгуном.