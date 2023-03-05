Очень удобно: как Запад списывает собственные ошибки на спецоперацию

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Тема Украины и спецоперации оказалась удобной для западных политиков. На нее теперь можно списать все ошибки собственного правительства.

Вашингтон поспешил укрепиться поддержкой своего самого мощного европейского союзника — Берлина. Ну, как сказать союзника… Учитывая, сколько американских военных баз на территории Германии... В общем, канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал к президенту США Джо Байдену в гости. Они демонстрировали полное согласие и взаимопонимание — вместе дружить против Москвы и Пекина им действительно проще.

Китай по итогам прошлого года впервые обогнал Германию по экспорту автомобилей и стал автопроизводителем № 2 в мире после Японии. Понятно, что на публике точно — нет. Но хоть в приватной беседе Шольц решился спросить Байдена про взрывы на «Северных потоках»? Без этих труб цена на газ в Европе взлетела до комических высот. Но официально — во всем виновата Россия.

Тема Украины и спецоперации оказалась удивительно удобной для западных политиков. На нее теперь можно списать все ошибки собственного правительства, а свою же неспособность решать насущные проблемы — объяснять противостоянием с такой всемогущей в таких случаях Россией.

Мы помним, как после введения санкций против России скакнула инфляция, цены на энергоносители и на продовольствие — все тут же обвинили Россию. А истинные причины — проблемы с логистикой, многолетняя бездумная монетарная политика богатых западных стран — это все сложно, долго и неинтересно. Проще же сказать, что Россия во всем виновата. Ведь мы же одни из основных экспортеров что углеводородов, что продовольствия на мировой рынок.

Вот сейчас президент Франции Эммануэль Макрон в большом турне по странам Африки. И что он говорит:? Вы голодаете? Так это русские виноваты? Да-да… А многолетнее колониальное наследие, во время которого страны Африки не развивались, а лишь консервировались ради выкачивания ресурсов в виде полезных ископаемых — все это игнорируется. Для Макрона и его правительства Украина — как спасательный круг сейчас.

В самом Париже и других крупных городах страны кипят нешуточные страсти — профсоюзы организуют многотысячные манифестации против новой пенсионной реформы, по которой минимальные выплаты от государства граждане, причем и мужчины и женщины, смогут получить не ранее 64 лет. И это со стажем не менее 40 лет. В противном случае — ждать до 67.



