Гонка внутри человека: в России готовят супероружие против супербактерий

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Возникают супербактерии в организме человека сразу по сумме причин.

Даже тема пандемии, которую победили усилиями ученых всей планеты, может в ближайшее время отойти на второй план — на территории США обнаружилась супербактерия, которая устойчива ко всем имеющимся антибиотикам. Не стоит удивляться, если в ближайшее время в ее возникновении обвинят китайцев или русских, в зависимости от политической конъюнктуры. При том, что как раз Россия стоит на пороге изобретения действительно революционного средства от таких «неубиваемых» бактерий. Тему исследовал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупреждает о распространении устойчивых к лекарствам бактерий», — предупреждают граждан США в прямом эфире.

Эволюция не стоит на месте и вот уже давно известной науке «шигелле» — той, что крутит живот до крови, «начихать» на антибиотики. Зараза приспособилась и ответов у врачей, чем помочь больным, нет. Еще одна зараза стала супербактерией, неуязвимой для терапии.

«Как узнает про супербактерии пациент? Приходит к врачу с жалобой. Сдает анализы на бактериологический посев. Из списка антибиотиков врач выбирает тот, который убивает заразу. Пациент пропивает курс, приходит снова, опять сдает анализы. Но вот беда. Все те же показатели, будто и не пил никаких таблеток. Врач выписывает другой препарат. И так может продолжаться и продолжаться. И все это время антибиотик не может справиться с вредной бактерией, параллельно убивая все полезные», — объяснил корреспондент.

Речь не только о «шигелле» — эволюционировали бактерии, вызывающие туберкулез, пневмонию, менингит. По прогнозам ученых к 2050-му от супербактерий будут умирать десять миллионов человек ежегодно. И раскрутил этот процесс коронавирус — а точнее бесконтрольное самолечение людей антибиотиками.

По данным на 2022-й год: 54% россиян принимали их. Почти половина — без рецепта, по собственному решению. 73%, начавших курс, решили не допивать его до конца, стало полегче — бросили. А супербактерии тем временем плодились и эволюционировали.

«Мы даем антибиотик, даем неправильную дозу антибиотика или сниженную дозу антибиотика, или заканчиваем раньше курс антибиотика, чем это нужно. В итоге бактерия до конца не умирает и, как любой живой организм, она пытается спастись, вырабатывает специфические свойства, которые помогают ей разрушать этот антибиотик», — рассказал врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Парадоксально что лекарства можно и не пить, но они все равно будут попадать в организм.

«Мы живем в мегаполисах, чтобы кормить такое количество населения, нужны большие фермы с большой скученностью животных. Для того, чтобы не было массовых эпидемий среди животных, в корм добавляются, конечно же, антибиотики. Это проблема номер один, которая вызывает резистентность», — уверен врач анестезиолог-реаниматолог Олег Голощапов.

Более того, значительная часть пациентов заражается бактериями, пока проходит лечение, прямо в больнице. С этим тоже ничего не поделать, сколько ни стерилизуй и дезинфицируй помещения. Эволюция бактерии в супербактерию проходит быстро. Новая версия может не иметь пор в клеточной мембране и тут стучись не стучись — антибиотик внутрь бактерия не пропустит. А если и пропустит — особые белки внутри клетки выкинут лекарство назад.

«Мы получаем субстанцию-сырец, которая впоследствии в процессе четырехкратной очистки и аналитического контроля превращается уже в такую готовую субстанцию», — поясняет ученый.

Создать суперлекарство, которому нипочем супербактерии — такая же важная цель, какой, например, было создание вакцины от коронавируса. И тут у наших ученых уже есть все шансы на первенство и успех. Над «Фтортиазиноном» работали 12 лет. Синтезировали 600 молекул, наконец выбрали одну — безопасную для организма человека, но эффективную против бактерий. Это не антибиотик, а принципиально новое решение.

«Он работает не по такому принципу, как работают все антибиотики. Антибиотики обычно убивают бактерии для того, чтобы подавить инфекцию. Подход наш заключался в том, что препарат должен не убивать бактерии, а только их обезоруживать», — рассказала руководитель отдела медицинской микробиологии «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» доктор биологических наук Наиля Ахатовна Зигангирова.

Сейчас «Фтортиазинон» проходит клинические испытания. Пока препарат доказал эффективность при одном из поражений мочевыводящей системы. Он модифицировал заболевание так, что у прежде хронически больных пациентов, оно не повторялось в дальнейшем.

Еще одна подающая большие надежды разработка — трансгенные козы. Животные теперь дают молоко, которое содержит белок из женского грудного молока. Вот конечный продукт — порошок, содержащий лактоферрин. Его еще называют природным антибиотиком. Против такого все бактерии даже с приставкой «супер» — по-прежнему бессильны.

Лактоферрин — это белок, который переносит железо. Когда попадает в организм, где есть бактерии, он регулирует уровень железа, забирая лишнее на себя. Микробы остаются без питания и погибают. Более того, лактоферрин связывается с поверхностью микроорганизмов и разрушает ее. Опять же убивая заразу. Эффективен против герпеса, гепатита B и С, холерного вибриона, стрептококков. Можно ли создать универсальный антибиотик, который убьет все микробы? Ученые сомневаются.

«То что касается создания суперантибиотика? Который бы победил все микробы — это миф и это мечта, но вряд ли достижимая. Природа умеет подстраиваться и реагировать на наши вызовы. Мы должны идти по этому пути и разрабатывать варианты», — отметила заместитель директора по инновационной работе Институт биологии гена РАН Елена Садчикова.

А вот ученые из США о таком не слышали… В Калифорнии заявили о создании суперантибиотика широкого спектра действия, который не вызывает устойчивости бактерий. Специалисты уверяют, он уничтожил все патогены, на которых его тестировали. Тут же ученые из Латвии заголосили: «мы тоже изобрели такую группу веществ, которая при добавлении в уже существующий антибиотик пробивает любую бактериальную защиту». Но вместе с гонкой фармацевтической идет другая. Внутри каждого человека.

«Если мы пытаемся истребить бактерии, то, соответственно, бактерии наносят ответные удары. Решение этого вопроса — прекратить гонку вооружений, а начать улучшать микробиом», — отметила профессор Школы Системной Биологии Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

«Если появляется новый антибиотик, на конференциях доктора встают и спрашивают, а когда к нему будет резистентность? Антибиотик только представляют. Разумеется, никто не может ответить на этот вопрос», — добавил врач анестезиолог-реаниматолог Олег Голощапов.

Однозначно, это не десятилетия, бактерии делятся и размножаются каждые 15-20 минут. Старые антибиотики слабеют, а новые, не успевая появиться, тут же становятся бессильными против бактерий с приставкой «супер».