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Вашингтон продолжает обвинять Пекин в зарождении пандемии коронавируса, не имея при этом доказательной базы.

Сближение Москвы и Пекина, тем более в такое непростое время, откровенно пугает Вашингтон. В США предельно откровенно на уровне военных доктрины называют Россию и Китай своими противниками.

Против Поднебесной вводятся все новые санкции, а главное еще большим числом санкций Пекину угрожают. В этом вопросе, кстати, Москва тоже может проконсультировать восточных партеров. Против нас действует рекордное количество ограничений — уже более десяти тысяч.

Но Вашингтон не брезгует использовать и запрещенные приемчики. Так, на этой неделе на официальном уровне расчехлил подзабытую казалось бы тему COVID-19. Мол, по новым секретным данным, источник пандемии — все-таки лаборатория в Ухане.

Сначала об утечке у китайцев заявили в министерстве энергетики. Потому что ему подчиняется сеть американских биолабораторий. Доказательства — некий секретный доклад, который никто не видел. А затем уже прямым текстом заявил директор ФБР. Почему ФБР? А черт их знает. Логичней было бы это услышать от ЦРУ — они же разведчики. Но кто будет искать логику, когда такие громкие заявления.

«ФБР уже некоторое время обладает такой информацией, что истоки пандемия начала распространяться, скорее всего, после инцидента в лаборатории Уханя. Мы брали паузу, чтобы изучить всю информацию. Вы знаете, у ФБР есть собственные лаборатории и высококлассные специалисты — аналитики, вирусологи, микробиологи и так далее. Мы уверены, что все началось после утечки из контролируемой китайским правительством лаборатории, после чего умерли миллионы людей на планете, в том числе американцев», — заявил директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй.

При этом и китайское правительство все отрицает. И официальное расследование Всемирной организации здравоохранения пришло к выводу, что в приоритете — версия естественного происхождений вируса, через мутацию. Но американцы, впрочем, уже не в первый раз, тыкают «ковидной палкой» в китайского дракона. Доказательств — ноль.