Им гордится вся страна: история мальчика-героя Федора из Брянской области

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Между тем, ситуация с терактом в Брянской области очень сильно напоминает события, происходившие в Дагестане в 1999 году.

Федя увидел маму и в первый раз заплакал. Сутки она не могла попасть к нему. Террористы, которые выстрелили в спину ее ребенку, убегая от возмездия, минировали дороги.

«Начали стрелять по машине. <…> Я сказал девочкам, пошлите через лес в другое село», — рассказал мальчик.

Именно с этой стороны и напали украинские диверсанты. Сообщения о том, что они орудуют в поселках Брянской области, появилось 2-го числа примерно в 8:30 утра. Пострадавшее сообщали, что люди в форме, останавливают их автомобили на дороге. К слову, до самой Украины от сюда в буквальном смысле рукой подать примерно три километра. Сразу после небольшой лесополосы.

В тот день школьный кочегар дядя Леня, как обычно, на своей машине вез трех детей на занятия. Их пытались остановить боевики с желтыми повязками на руках. Водитель хотел скрыть ребят, но его убили на месте. Одна пуля попала и в Федора, в спину, прошла между ребер и чудом не задела сердце. Но парень заметил свое ранение только позже. После того как он и девочки оказались в безопасности. До этого он как мог подбадривал и направлял своих маленьких спутниц. Провел их через лес, затем в деревню, а там поймал попутку.

«Когда мы добирались домой, я начал снимать куртку. Вижу у меня в куртке дырка и кровь пошла. Я тогда понял, что пуля. Ну, она побаливала», — рассказал Федор.

Хирурги извлекали пулю из Феди четыре часа. Она сейчас у следователей. специалисты как только увидели ее, сразу поняли — натовская. Сомнений быть не может.

«Пережить всю ситуацию, в которой он оказался, не так просто даже взрослому человеку, не то что ребенку. С ним работают наши медицинские психологи. Минимум десять дней снятие швов, реабилитация небольшая», — отметил главврач Брянской детской больницы Виктор Алекса.

Сегодня третьеклассник — настоящий герой. В честь него теперь подсвечивают телебашни, рисуют плакаты, за отвагу мальчика наградили медалью. А как иначе Федор не растерялся и спас двух девочек, в ситуации, когда не каждый взрослый сможет сохранить хладнокровие.

Несколько украинских подразделений на территорию России проникли рано утром. Диверсию готовили заранее. Сразу направились в ближайшие села Любечане и Сушаны.

«В один дом забегут, в другой забегут. Они не пошли сюда ближе к нам. Если б только пошли, то они б нас убили! Они стреляли по домам и все били по окнам, стеклам. <…> Они здесь находились 1,5 часа, они здесь бегали, как шальные», — рассказала местная жительница.

С собой у террористов были гранатометы, но их они не успели применить, зато мин ловушек расставили везде где успели. На маркировке четко видно — немецкие, видимо, из свежих поставок. Разбросали по поселкам и крохотные зеленые «лепестки», которые запрещены конвенцией ООН, но которые повсеместно ВСУ применяют на Донбассе. Яна Чернолузская все это видела своими глазами, когда пряталась с пятилетним сыном в погребе.

«Смотрю в окно, бежит куча людей, человек 20 в белой форме. <…> Машину нашего местного жителя, которого расстреляли, открывают и обстреливают все, ему еще жить и жить. У него трое детей. Семья, жена — он молодой», — рассказала очевидица.

Террористы пробежали села, вышли на дороги и, вероятно, планировали здесь устроить показательные казни. Собственно, как и сделали с дядей Леней, который вез детей в школу, собирались идти дальше, но что-то их спугнуло и они развернулись. Страшно представить какой еще большей трагедией все могло обернуться — ведь чуть дальше на остановках стояли другие дети, которые ждали школьный автобус, рассказал его водитель Александр.

Ни у кого в Брянской области да и во всей России нет сомнений в сути произошедшего. Это теракт. Подлый — атаковали мирных, трусливый — выбирали села, где нет полиции. Излюбленная тактика Киева, который все чаще берет на вооружение все, что презирает нормальное человечество. В этот раз, видимо, вдохновлялись атакой радикальных исламистов на Дагестан в 1999 году.

Тогда боевики атаковали сразу несколько населенных пунктов, но неожиданно для себя получили яростный отпор не только от правоохранителей но и от обычных граждан. Муталим Муталимов в числе первых вышел на защиту родного дома. В эти дни он внимательно следил за событиями в Брянской области, переживал как и вся страна и подмечал очевидные параллели с 99-м.

«Да, иностранцы напали. Не могу сказать, что наших дагестанцев не было, но большинство — наемники других стран. Также как сейчас в Украине наемники разных стран», — отметил председатель совета ДРОО «Народное ополчение 1999 г. «Интербригада» Муталим Муталимов.

Новый герой России 11-летний Федя идет на поправку. Ему еще немного больно, признается мальчик родными братьям, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

«Всегда везде в помощи никогда никому не отказывал. Мечтает, как и ребята, родину защищать», — рассказала мать героя.

«Никто не знает как поведет себя в таком случае. Гордость за брата, что так поступил, не растерялся», — передали с передовой братья мальчика.

Им гордится вся страна. В том числе и одноклассники, которые ждут с нетерпением возвращения друга в школу. И обещают устроить ему особый прием, какой именно — пока сюрприз.

Личности некоторых из нападавших установлены. Они, собственно, и не скрываются и раздают интервью, в том числе таким авторитетным изданиям как Файнэншенл Таймс, где одного из нападавших называют «крайне правым бойцом». И это откровенное искажение смыслов, крайне-правые в Европе — это партия «Альтернатива для Германии» и «Национальный фронт» во Франции.

Но они же не стреляют детям в спины. Те, кто напал на Брянскую область, — обыкновенные фашисты, с фантазиями о торжестве белой расы и тому подобное. Многие — бывшие скинхеды, проходили по экстремистским уголовным статьям. Они бежали на Украину, когда там им подобные пришли к власти, некоторые засветились в «Азове»*, признанном в России террористической организацией. Их пытались раскручивать украинские СМИ, а теперь есть повод выйти на международный уровень.

Нападавших в западных СМИ называют пока террористами в кавычках, подчеркивая, что мол только Москва так считает. Но давайте не забывать, что это те самые СМИ, которые Шамиля Басаева в середине нулевых, когда уже все видели организованные им взрывы домов и захват заложников в Буденновске, Норд-Осте и Беслане называли скромно «военачальником» и даже «гениальным организатором впечатляющих и жестоких террористических акций». Согласитесь, довольно мягкие и даже с налетом восхищения эпитеты для кровавого убийцы.

Во многом благодаря такому западному поощрению и финансированию с Ближнего Востока, антитеррористическая борьба на Кавказе затянулась на годы. Но постепенно — всех переловили, или перебили, или выдавили подальше от наших границ и продолжили добивать уже «на дальних рубежах».

И вот на смену исламским радикалам пришли украинские. Цвета знамен разные, но методы те же и суть одна. Идеология нетерпимости, по религиозному, по национальному признаку, вера в собственную уникальность и оправдание самых жестоких насильственных методов ведения борьбы. Собственно это и есть тот самый неонацисткий дух, которым пропитан нынешний киевский режим. Бандера начинал свою карьеру как антипольский, затем анти-советский террорист.

Россия приложит все усилия чтобы мир узнал правду о теракте в Брянской области, хоть это сейчас и не просто.

Но почему нападение произошло именно сейчас? Есть все основания полагать, что это было пиар-акцией, шумовой завесой для отвлечения внимания от бедственного положения киевских формирований.

* — Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.