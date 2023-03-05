Актриса Довлатова ответила на критику наращенных ногтей у 15-летней дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая и сама когда-то грезила длинными ногтями. Но рождение детей внесло свои коррективы в образ знаменитости.

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова возмутилась критике наращенных ногтей у ее дочери Александры. Девушке на днях исполнилось 15 лет. Звездная мама поздравила именинницу на своей странице в социальной сети, опубликовав свежий совместный снимок. Некоторые заприметили маникюр Александры - длинные черные ногти.

«Кто-то написал, что рановато в 15 лет иметь такие ногти… Я задумалась. А как вы считаете, в 15 лет наращивание ногтей делать можно? Уместно? Вот мне наращивание не подходит. Я эмоциональная, руками разговариваю, и ногти ломаются. Поэтому у меня короткие, я их часто даже бесцветным лаком крашу», — ответила Довлатова.

15-летняя дочка Довлатовой решила нарастить ногти и покрасить их в черный цвет. Фото: Instagram* / alla_dovlatova

Она вспомнила, что ей такой маникюр в юности очень нравился. Но рождение детей внесло свои коррективы в образ знаменитости. Чтобы малышей не поцарапать и не поранить, Довлатовой пришлось попрощаться с длинными ногтями.

«Потом снова отращивала, потом опять рожала. И так отвыкла от длинных ногтей. Может, носить нужно то, что нравится сейчас. А то вдруг потом уже не захочется», — высказалась артистка.

К слову, многие поклонники также поддержали решение Довлатовой разрешить дочери нарастить ногти. Ведь так, по их мнению, подросток самовыражается.

Алла Довлатова многодетная мама - у нее четверо детей. В первом браке с бизнесменом Дмитрием Лютым артистка родила Дарью и Павла, сейчас дочери 23 года, а сыну 18 лет. С 2007 года актриса замужем за сотрудником МВД Алексеем Бородой. Супруги растят двоих детей — 15-летнюю Александру и 5-летнюю Марию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Довлатова отреагировала на попадание в санкционный список Украины.

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