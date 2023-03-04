Рэпер T-Killah впервые стал отцом

Фото: Instagram* / t_killah

Молодые родители счастливы и уже вовсю делятся снимками своего долгожданного ребенка.

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) и его супруга Мария — блогер KakDela — впервые стали родителями. Об этом они рассказали в совместном посте в социальной сети.

«03.03.23. +1 Tarasov», — рассказали молодые родители, сопроводив новость фотографиями с новорожденным малышом.

На первом снимке рэпер нежно держит ребенка на руках и смотрит на него влюбленными глазами, на втором — маленькие ножки новорожденного.

Александр Тарасов с новорожденным ребенком. Фото: Instagram* / t_killah

Буквально за несколько минут знаменитости получили тысячи поздравлений от своих поклонников.

T-Killah познакомился с журналисткой Марией Беловой на одном из мероприятий. В 2018 году он сделал ей предложение на Мальдивах, год спустя пара сыграла свадьбу. О беременности жены Тарасов сообщил в конце ноября прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мария Белова и T-Killah устроили богемную вечеринку в честь будущего ребенка.

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