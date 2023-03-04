Как получить медсправку для водителей — новые правила
С марта 2023 года действуют новые правила получения справок для водителей в РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru
Что может спровоцировать отказ в оформлении документов? Каких врачей нужно обойти?
Наличие справки 003 В/у — обязательное требование к водителям для получения допуска к вождению. Водительская справка также нужна для продления и восстановления водительского удостоверения. Она может понадобиться:
- если вы получаете водительское удостоверение впервые;
- если вы меняете права в связи с концом срока их действия;
- если вы восстанавливаете права после лишения;
- если вы открываете дополнительные категории водительского удостоверения.
Обязательный медицинский осмотр должны проходить все водители, для всех категорий прав. Водители с правами категории А, А1, В, В1, ВЕ, М (мотоциклы, мопеды и легковые автомобили) проходят:
- терапевта или врача общей практики;
- офтальмолога;
- психиатра;
- психиатра-нарколога;
- невролога (по направлению терапевта или врача общей практики).
Водители с правами категории С, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb (грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи) дополнительно проходят обследование у оториноларинголога. Получение медсправки по закону оплачивают сами водители.
Обязательный осмотр у нарколога и психиатра нужно пройти в наркологических и психоневрологических диспансерах по месту жительства или месту пребывания. Остальных врачей можно посетить в любой медицинской организации, имеющей лицензию на выдачу таких справок.
Полный перечень заболеваний, с которыми запрещено водить машину, содержится в постановлении правительства России № 1604. К ним относятся:
- Шизофрения;
- Эпилепсия;
- Расстройство личности;
- Слепота обоих глаз.
Срок действия медсправки на права — 12 месяцев с даты выдачи. Помимо этого, с 1 сентября 2023 года начнет действовать новый закон о дистанционных медосмотрах водителей — документ вводит медосмотр в течение рабочего дня или смены.