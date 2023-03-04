Париж охватили массовые протесты: сотни мигрантов требуют помощи

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Правительство Франции устало решать проблемы чужих государств. Хотя, при этом, умело помогает их создавать.

Сердце Франции снова захлестнули протесты. Несколько сотен мигрантов вышли на улицы Парижа, требуя от властей страны помощи и поддержки в кризисное время. Кадры с места событий очевидцы публикуют в Twitter.

Как сообщал ряд французских СМИ, забастовки начались из-за предложенного министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном законопроекта об ужесточении иммиграции и упрощении депортации нелегалов. Люди банально боятся оказаться без жилья, работы в совершенно нестабильное время.

На улицах Парижа сейчас расхаживают люди с транспарантами и требуют наказать министра и власти Франции в целом за откровенную ксенофобию. Организаторы акции протеста считают, что президенту страны Эммануэлю Макрону и его подопечным следует подумать об улучшении системы приема мигрантов.

Ранее 5-tv.ru показал, как парижские протестующие вступают в схватку с жестокими жандармами.