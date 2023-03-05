Киркоров тщательно скрывает имя человека, в которого влюблен
Филипп Киркоров сообщил о новых отношениях
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Король российской эстрады сменил имидж, потому что полгода назад встретил новую любовь.
Общеизвестный факт, что для творческого вдохновения нужна муза. Вот и Филипп Киркоров не может творить без чувства влюбленности. Оказалось, что полгода назад король российской эстрады встретил новую любовь, сообщает издание 7Дней.ru.
«Мне нравится влюбляться. Такой осенний поцелуй в моей жизни случился», — заявил Филипп.
Вопреки своей привычки выставлять подробности личной жизни напоказ, Киркоров решил засекретить имя любимого человека.
«Но я храню и оберегаю от посторонних свои чувства», — отметил звезда.
Он признался, что тайные любовные отношения вдохновили его на внешние перемены. За последние месяцы певец круто поменял имидж: он перенес пластическую операцию, покрасил волосы в блондинистый цвет и начал носить голубые линзы.
Поклонники Киркорова горят интересом увидеть вторую половинку Киркорова. Однако пока никто из близкого окружения певца не решился поделиться с прессой эксклюзивом о его симпатии. Папарацци также остаются ни с чем, так как совместных фото влюбленных нет.
Ранее 5-tv.ru писал, Киркоров не скрывает экспериментов с внешностью. Страх ему тоже не знаком. Недавно король сцены перенес пластическую операцию и похудел на 12 килограммов.