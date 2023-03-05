Киркоров тщательно скрывает имя человека, в которого влюблен

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Король российской эстрады сменил имидж, потому что полгода назад встретил новую любовь.

Общеизвестный факт, что для творческого вдохновения нужна муза. Вот и Филипп Киркоров не может творить без чувства влюбленности. Оказалось, что полгода назад король российской эстрады встретил новую любовь, сообщает издание 7Дней.ru.

«Мне нравится влюбляться. Такой осенний поцелуй в моей жизни случился», — заявил Филипп.

Вопреки своей привычки выставлять подробности личной жизни напоказ, Киркоров решил засекретить имя любимого человека.

«Но я храню и оберегаю от посторонних свои чувства», — отметил звезда.

Он признался, что тайные любовные отношения вдохновили его на внешние перемены. За последние месяцы певец круто поменял имидж: он перенес пластическую операцию, покрасил волосы в блондинистый цвет и начал носить голубые линзы.

Поклонники Киркорова горят интересом увидеть вторую половинку Киркорова. Однако пока никто из близкого окружения певца не решился поделиться с прессой эксклюзивом о его симпатии. Папарацци также остаются ни с чем, так как совместных фото влюбленных нет.

Ранее 5-tv.ru писал, Киркоров не скрывает экспериментов с внешностью. Страх ему тоже не знаком. Недавно король сцены перенес пластическую операцию и похудел на 12 килограммов.