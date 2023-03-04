Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Российский лидер не позволит террористам уничтожать несчастных. Ради свободы мирного населения будет сделано все возможное, считает эксперт.

Президентом РФ Владимиром Путиным движет желание защитить русских на Украине. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, он несет ответственность за всю русскую нацию.

«Поэтому, когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать», — сказал Риттер.

Также эксперт добавил, что действия главы государства очень последовательны на фоне поставок западного оружия Украине. Риттер объяснил, что Запад поставляет вооружение Киеву, поэтому российский лидер «будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей страны».

«Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — заключил он.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе вновь обострился 17 февраля. После чего, 21 февраля, российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

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