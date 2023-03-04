Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая заявила, что кожа за ночь вырабатывает те масла, которые помогают ей оставаться красивой и здоровой.

Блогер Виктория Боня с недавних пор стала регулярно проводить бьюти-марафоны для женщин. Недавно девушка выложила историю в Instagram* в которой заявила, что мужчинам и женщинам умывать лицо с утра нельзя.

Такую точку зрения 43-летняя модель объяснила тем, что пока человек спит кожа сама регенерируется и вырабатывает те масла, которые помогают коже быть здоровой, молодой, красивой.

«Если с утра вы смываете все, то коже нечем питаться. Поэтому тщательно умываться нужно только вечером, а утром не вздумайте умыться!» — заявила звезда.

На что ее подписчица ответила, что она всю жизнь умывалась водой. Но последний месяц стала использовать пенку, которая творит чудеса. На слова подписчицы Боня ответила, что умывает водой только глаза, а на лицо наносит пенку, но не каждое утро.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня не смогла удержать богатого жениха, который ушел из поля видимости, которые внимательно следят за личной жизнью телеведущей. Примечательно, что блогер ни разу не показала лицо прошлого возлюбленного, хотя ее блог пестрит многочисленными постами из жизни звезды. Подписчики посчитали, что Боня встречалась с женатым мужчиной. К тому же, прежде она признавалась, что наличие семьи не считается для нее препятствием для общения. Однако потом телезвезда попыталась откреститься от этих слова, но интернет все помнит.

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