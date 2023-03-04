«Куплю дом и сделаю ремонт»: губернатор Брянской области поможет семье героя Феди

Фото: 5-tv.ru

Совсем скоро вся семья сможет увидеть свое новое жилье.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал семье мальчика Федора, попавшего под обстрел ВСУ, купить дом. Об этом он заявил в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — сказал он маме мальчика.

По словам женщины, семья проживала в доме без удобств. Более того, Федор воспитывается в многодетной семье, двое старших братьев находятся на передовой.

Федор и девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которая подверглась нападению вооруженных лиц. Водителя застрелили на месте, Федор смог быстро убежать, но он не оставил детей и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал им бежать в лес.

Террористы открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудную клетку, но даже с ним не растерялся и сумел проводить девочек через лес, чтобы поймать попутку и довезти детей до безопасного места. Такие действия спасли жизнь детям, которые оказались в опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как десятилетний герой Федя из Брянской области рассказал о своем состоянии после операции.