«Трактор отказался довезти»: тяжело раненный Федя раскрыл жуткие детали атаки ВСУ под Брянском

Федя, раненый под Брянском, не смог доехать до ближайшего села с водителем трактора

Фото, видео: Пресс-служба губернатора Брянской области / ТАСС; 5-tv.ru

Перепуганные дети долго пытались найти помощь на дороге.

Мальчик по имени Федор из Брянской области, который пострадал во время нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спас двух девочек, раскрыл жуткие детали происшествия.

По его словам, им с девочками пришлось резко выбегать из автомобиля, так как диверсанты открыли огонь. Все, что оставалось — бежать до дома.

«Я понял, что через лес можно выйти в другое село. Сказал девочкам идти туда. Мы встретили трактор, просили довести до Нового Ропска, но он отказался и поехал дальше», — говорит Федя.

Также мальчик добавил, что было очень страшно. Но осознание того, что нужно двигаться дальше — помогло ему добраться до села.

Как только они дошли, им оказали медицинскую помощь, а затем отвезли к знакомой мамы. Сейчас Федя чувствует себя хорошо, читает и сидит в телефоне. Его мама Рохатхон Тимирова рассказала, что сын мечтает поступить в Суворовское училище.

«Я сказала ему очень хорошо подумать. Сказал: „Мам, я так думаю, стараюсь“. Я улыбаюсь тому, что он у меня все-таки герой, надо им гордиться», — рассказала она.

Федор и девочки 2015 и 2016 годов рождения ехали в Новоропскую среднюю школу на машине, которая подверглась нападению вооруженных лиц. Водителя застрелили на месте, Федор смог быстро убежать, но он не оставил детей и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал им бежать в лес.

Террористы открыли стрельбу по безоружным детям. Федор получил ранение в грудную клетку, но даже с ним не растерялся и сумел проводить девочек через лес, чтобы поймать попутку и довезти детей до безопасного места. Такие действия спасли жизнь детям, которые оказались в опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мальчика Федю, спасшего двух детей под Брянском, наградили медалью «Доблесть и отвага».