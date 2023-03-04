Фото: www.globallookpress.com / Ingo Schulz

От такого чая лучше отказаться по утрам даже самым здоровым людям. Но почему?

В последнее время многие россияне стали пить больше чая каркаде. Однако может ли это оказать негативное влияние на здоровье и какие-то болезни? Об этом «Спорт-Экспресс» рассказала нутрициолог Людмила Микитюк.

«Каркаде может повредить зубную эмаль, сильно снизить артериальное давление, вызвать аллергию и обострение гастрита или язвенной болезни желудка», — говорит эксперт.

По ее словам, данный вид чая точно противопоказан тем, у кого обострены желчнокаменная и мочекаменная болезни. Более того, если у вас гастрит или язва — лучше выпить другой чай. Ведь именно чай каркаде обладает выраженным мочегонным эффектом и повышенной кислотностью.

Даже тем людям, у которых с желудком все в порядке, стоит избегать пить каркаде на голодный желудок из-за обилия кислоты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выбрать качественный чай в пакетиках.