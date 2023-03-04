Очень энергичный: какого тайного гостя Елизавета II скрывала в день своей свадьбы?

Елизавета II более полувека скрывала от мира тайного гостя в день своей свадьбы

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

У Ее величества есть одна слабость, о которой знают лишь немногие.

В день своей свадьбы с принцем Филиппом Елизавета II мечтала только об одном: чтобы ее сопровождал гость, которому строго воспрещалось посещать церемонию. Оказалось, что она все же смогла провести с ним время прямо во время своего бракосочетания.

20 ноября 1947 года тысячи поклонников королевской семьи вышли на улицы Лондона, чтобы быть причастными к знаменательному событию в жизни любимой всеми принцессы Елизаветы. Однако мало кто знал, что в карете принцессы находилась ее любимая собака по кличке Сьюзен, пишет блогер kiber_leninka.

Кэролайн Перри в своей книге «Корги и королева» рассказала о том, какую роль в жизни Елизаветы играют собаки, в особенности — Сьюзен.

«Это было так мило, что Елизавета хотела, чтобы ее лучшая подруга была рядом с ней в самый важный день ее жизни. Вы можете увидеть это по лицу принцессы — она сияла», — говорит Перри.

Вельш-корги-пемброк сопровождала молодоженов до конца путешествия.

Королевская семья позирует в саду Фрогмор, Виндзор, 1968 год. www.globallookpress.com / imago stock& people

Однако Сьюзен была не просто верной спутницей на свадьбе Ее Величества. После того как Елизавета получила питомца в подарок на свое 18-летие, собака помогла ей адаптироваться к огромным жизненным переменам, начиная со Второй мировой и заканчивая новой ролью королевы в возрасте 25 лет.

Собственно, Сьзен и положила начало огромной любви Елизаветы к породе корги. Монарх владела длинной линией корги и дорги (помесь таксы и вельш-корги-пемброка), которая насчитывала более 14 поколений, и все они происходили от Сьюзен.

«Тот факт, что она так сильно их любила, думаю, говорит о том, что она не могла выражать свои эмоции и чувства. Она действительно использовала своих собак как выражение самой себя. Она не могла выбирать свою жизнь, но она могла выбирать своих спутников. То, что корги были такими энергичными, живыми и озорными, в какой-то степени выражали то, что она чувствовала внутри, но не могла передать. Она была такой чопорной и правильной и никогда не ошибалась, не так ли? А этим непослушным собакам было разрешено делать все то, что, возможно, она хотела бы делать», — добавила Кэролайн.

Елизавета II решила прекратить разведение корги только в 2015 году, так как не хотела, чтобы они остались одни без любимой хозяйки в случае ее смерти. Однако в марте 2021 Ее Величество получила в подарок двух щенков, но когда один из них умер, принц Эндрю подарил ей нового питомца.

На похоронах королевы 19 сентября 2022 года также присутствовали две ее собаки, корги Муик и Сэнди.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как принц Уильям на рождественской службе зачитал послание Елизаветы II 2012 года.