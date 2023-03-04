Психбольница и смерть от рук сына: трагедия звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой

Александра Завьялова трагически скончалась за день до своего юбилей от рук сына

Фото: Кадр из к/ф «Тени исчезают в полдень», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1971 г.

Сегодня знаменитой актрисе могло бы исполниться 87 лет.

Актриса Александра Завьялова получила всесоюзную славу благодаря фильму «Тени исчезают в полдень». Однако судьба артистки сложилась трагически. Ее карьера быстро развивалась, но остановилась на пике. Завьялова попала в психиатрическую больницу, а после — погибла от рук родного ребенка. Сегодня актрисе могло исполниться 87 лет.

Замуж артистка вышла за художника Дмитрия Бучкина, в браке у пары родилась дочь Татьяна. Но жить долго и счастливо они не смогли. Завьялова влюбилась в бизнесмена из США.

Их роман был ярким, но скандальным. Не только из-за того, что артистка изменили мужу. Дело в том, что ее нового возлюбленного заподозрили в шпионаже и попросили уехать из СССР, поэтому Завьялову признали неблагонадежной. Пара рассталась.

В 1972-м состоялась премьера «Тени исчезают в полдень». Съемки кинокартины шли три года. Завьялова сыграла Серафиму Клычкову. Однако тринадцатая роль стала для нее роковой. Актриса так убедительно вжилась в роль негативного персонажа, что зрители начали ее ненавидеть. Говорили, что после этой картины в артистке видели именно этого персонажа, поэтому еще совсем молодая актриса осталась без работы.

Завьялова стала страдать депрессией и оказалась в психиатрической больнице с нервным срывом. Дочь Татьяну забрал к себе отец девочки, а сына Петю, которого актриса родила уже после развода с Бучкиным, отправили в детский дома, откуда Завьялова его забрала после выписки. Кто отец наследника, общественность так и не узнала.

Петр выпивал, а дома постоянно были его друзья, которых Александра Семеновна называла «врагами». Именно из-за пагубной зависимости случилась трагедия. В 2016 году 3 февраля сын в алкогольном опьянении ударил Александру Завьялову ножом в грудь, а 4 февраля Завьяловой могло бы исполниться 80 лет. Вину сын не признал, так как уверял, что не помнит произошедшего. Но его все равно осудили и дали восемь лет строго режима, выйти на свободу мужчина должен в 2025 году.

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