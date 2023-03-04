Звезда «Дома-2» Рапунцель обвинила мужа в избиениях: «Душил меня при детях!»

Фото: Instagram* / olyarapunzel

Супруг знаменитости Дмитрий Дмитренко в начале февраля подал на развод, якобы устав от истерик благоверной.

Объявившие о разводе звезды «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко продолжают скандалить — теперь заочно, в соцсети. Так, Рапунцель обвинила супруга в изменах и насилии.

«Развод из-за того, что ты гулял и изменял мне. Ты душил меня при детях, соседка выскочила, и забрала нас с дочками к себе. Меня всю трясло, я маму вызвала тогда. А ты сказал ей, что я ударилась», — заявила 35-летняя знаменитость в своих соцсетях.

По словам Рапунцель, дочь запомнила, как папа душил при ней маму, и это может сломать ей психику. Именно поэтому бывшая звезда реалити-шоу была вынуждена уйти из дома, забрав детей.

О разводе участников «Дома-2» после шести лет брака и рождения двух дочерей стало известно в начале февраля. Инициатором выступил Дмитренко, который якобы устал от постоянных истерик благоверной.

По информации источника, знакомого с ситуацией в звездной семье, в последнее время Рапунцель действительно вела себя неадекватно, скандалила, закатывала истерики и даже настраивала против Дмитренко их детей.

Масла в огонь, со слов источника, подливала и мать Рапунцель. Она была недовольна тем, что зять, по ее мнению, недостаточно щедро содержал дочь, не баловал люксовыми брендами и другими подарками.

В итоге Дмитренко, который строит сейчас актерскую карьеру, решил подать на развод и обратился за помощью к адвокату.

Звезды «Дома-2» поженились летом 2017 года. В браке у них родились две дочери. Став семьей, звезды российского реалити-шоу покинули проект и долгое время считались крепкой парой.

Впрочем, несколько лет назад между супругами все же произошла крупная ссора. В дело даже вмешалась полиция — тогда Рапунцель также обвинила мужа в рукоприкладстве. Однако после этого знаменитости помирились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Рапунцель осталась без дома.

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