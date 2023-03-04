Путин внес в ГД законопроекты о ратификации двух договоров с Сирией

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Документы расширят взаимодействие стран в области борьбы с преступностью.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации российско-сирийского договора о выдаче преступников. Документ имеется в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Договор обеспечит эффективное сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Он также обязует страны выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования. Кроме того, Россия и Сирия окажут друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам, договор расширит взаимодействие в этой области.

В мае прошлого года сирийский посол в РФ Рияд Хаддад заявлял, что Сирия готова помогать Донецкой и Луганской народным республикам.

Перед этим президент Сирии Башар Асад указывал на то, что западная политика по дискриминации российской стороны является совершенно беспрецедентной в мировой истории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Путин изменил порядок покупки ценных бумаг.