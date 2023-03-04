Два человека ранены после обстрела ВСУ здания администрации на западе Донецка

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Сообщается, что боеприпас на здание администрации был скинут с беспилотника.

Боеприпас с беспилотника ВСУ попал в здание администрации в поселке Старомихайловка на западе Донецка. Два человека пострадали. Об этом сообщил градоначальник Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Кулемзин рассказал, что в здании повреждено остекление. Информация о состоянии потерпевших уточняется.

Также есть информация, что за день до ВСУ скинули бомбу с беспилотника в Кировском районе Донецка. Она попала в резервуар для хранения газа на газовой заправочной станции.

Прежде председатель пророссийской организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины обстреливают город в северо-западной части Запорожской области — Энергодар. Взрывы от обстрелов слышны недалеко от Запорожской атомной электростанции. По его словам, украинские боевики ведут огонь из тяжелой артиллерии образца НАТО.

Специальная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным после обращения к нему за помощью глав и на фоне обострения ситуации в регионах из-за обстрелов и националистических гонений со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что теракт в Брянской области был совершен из натовского оружия, поэтому у МИД России возник вопрос о введение стран Североатлантического альянса в квалификацию соучастников преступления.