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Встреча политических деятелей удивила депутатов Бундестага, поскольку не освещалась. Канцлеру есть что скрывать?

Президент США Джо Байден поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за помощь Киеву. Об этом сообщает телеканал ZDF. Встреча политиков проходила за закрытыми дверями, что насторожило журналистов. Они предположили, что у Шольца имеются разногласия с Вашингтоном, которые он приехал сгладить.

«Я хочу поблагодарить тебя, Олаф, за твое сильное и стабильное лидерство. Говорю это искренне, оно изменило мир», — сказал Байден.

Хозяин Белого дома особо отметил то, что немцы, несмотря на все трудности, «отвернулись от российских энергетических ресурсов».

«Спасибо, что снова меня принимаете. Я очень рад быть полезным для Белого дома», — сказал канцлер ФРГ.

Немецкая пресса подчеркнула, что между политическими игроками, вероятно, возник скрытый конфликт на фоне того, что Германия соглашалась поставить танки только после того, как американцы пошлют свои. Немецкой стороной выдвигалось именно такое условие.

Страны Североатлантического альянса начали помогать украинским боевикам на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Ранее 5-tv.ru писал о том, какое оружие использовали украинские боевики, совершая теракт в Брянской области.