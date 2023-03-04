Нарушение нервов и ухудшение памяти: врач оценила шансы на восстановление Боярского после COVID

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Актер переболел коронавирусом два года назад, но постковидный синдром его до сих пор не отпустил. Звезда жалуется на неудобства.

У актера Михаила Боярского есть шансы на восстановление после перенесенного коронавируса. Их в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru оценила врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Полное восстановление может быть вообще после любой вирусной инфекции. <…> Все будет зависеть от тяжести, вирулентности, агрессивности того штамма вируса, который вызвал то или иное заболевание», — подчеркнула собеседница.

При этом, подчеркнула она, с осложнениями могут столкнуться не только люди возрастной категории Михаила Боярского, но и молодое поколение. Под удар нередко у многих попадает нервная система. К примеру, у исполнителя хита «Зеленоглазое такси», по его словам, ухудшилась память, кто-то вообще впадает в глубокую депрессию.

«Как известно, эти вирусы тропны к нервной ткани, поэтому при вирусной инфекции могут быть проявления поражения нервной системы. Это происходит в виде головной боли, слабости, астерии. Все эти явления могут оставаться в течение нескольких недель и месяцев. И если в течение трех-четырех месяцев пациент не возвращается к нормальному состоянию, значит это уже постковидный синдром», — добавила собеседница.

Если же говорить конкретно о нарушениях работы нервной системы пожилых после коронавируса, то, скорее, он не вызывает новые болезни, а усугубляет имеющиеся, отмечает эксперт.

«Зачастую у таких пациентов уже есть какие-то нарушения со стороны нервной системы — в виде рассеянности внимания, снижения памяти, нарушения концентрационных способностей мозга. Просто раньше на это пациенты не обращали внимание, а потом списывают на перенесенную вирусную инфекцию», — сказала терапевт.

Она добавила, что все перечисленные осложнения могут быть и следствием других болезней, таких, в частности, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет. Поэтому самодиагностику проводить собеседница категорически не рекомендует. Что-то серьезно беспокоит — срочно идти к врачу.

Также эксперт дала общие рекомендации людям, которые перенесли коронавирус. В их числе — правильное питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе.

«И не стоит после болезни сразу начинать новую жизнь: садиться на диету, скидывать вес, идти в спортзал. Дайте организму восстановиться хотя бы две-три недели», — заключила терапевт.

Михаил Боярский переболел коронавирусом в июле 2021-го. Артист провел неделю в больнице, несмотря на легкую форму недуга. Тогда знаменитость уверял общественность тем, что легко отделался от вируса благодаря прививке и призывал всех последовать его примеру.

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