Вкусно и сытно: ТОП-7 самых полезных и недорогих продуктов

Фото: www.globallookpress.com / Allexander Makarov

Шведский диетолог Кристина Андерссон раскрыла секрет здорового питания.

Для того чтобы правильно питаться необязательно тратить все сбережения на «модные» и низкокалорийные продукты. Так, даже в самых недорогих овощах, фруктах содержится столько полезных веществ, сколько порой не встретишь и в самых разрекламированных, считает шведский диетолог Кристина Андерссон.

Среди прочих эксперт выделила ТОП-7 продуктов, которые обязательны для рациона человека и обойдутся ему в сущие копейки.

Первым в списке, как ни удивительно, оказался богатый на микроэлементы и антиоксиданты репчатый лук. Если человек испытывает проблемы с ЖКТ, то есть его можно в обработанном виде.

«Лук имеет бактерицидный эффект и содержит много интересных витаминов и веществ вроде кальция, железа и селена», — цитирует диетолога ФАН.

Не стоит пренебрегать картофелем и капустой, считает Андерссон. Причем полезны разные виды этих овощей. И, что не менее значимо, в составе последней присутствуют вещества, способные защитить организм от развития онкологии. Однако употреблять капусту в сыром виде страдающим заболеваниями ЖКТ людям эксперт не советует.

Вместе с тем шведский диетолог подчеркнула, что повышенная калорийность картофеля — большой миф.

«Картофель на самом деле возглавляет рейтинг продуктов, которые лучше всего насыщают в пересчете на одну калорию. И одна из причин в том, что он как раз не особенно калорийный», — рассказала Кристина Андерссон.

В ТОП самых полезных и недорогих продуктов, по версии эксперта, также попали: яйца, сухая фасоль, корнеплоды (морковь, свекла, петрушка, сельдерей и другие) и цельнозерновые крупы (ячменная, ржаная, кукурузная, булгур, киноа и прочие).

Как выяснилось, отечественные диетологи разделяют мнение зарубежных специалистов. Правда, предупреждают об одной опасности, которая часто подстерегает потребителей. В интервью URA.RU врач Римма Мойсенко рассказала, почему не рекомендуется есть одни и те же продукты более двух дней.

Ранее 5-tv.ru назвал самый полезный продукт, способный защитить даже от коронавируса.