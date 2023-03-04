Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Преступники орудуют на многих интернет-площадках. Даже в Telegram.

В Telegram появились мошеннические каналы, которые «продают» технику Apple. Смартфоны они предлагают по ценам, сильно ниже рыночных. Так, например, iPhone 14 Pro 128 ГБ в таком канале может стоить 19, 9 тысячи рублей вместо 112,9 тысячи рублей в обычном магазине.

Низкую стоимость злоумышленники объясняют тем, что телефоны якобы изъяли на таможне при попытке контрабандного ввоза и затем продали на аукционе.

Для большей убедительности преступники публикуют фейковые отзывы «покупателей» и предлагают разные варианты оплаты — предоплату онлайн или наличными в ТЦ. Однако заявленных торговых точек на месте не оказывается.

Как распознать подозрительный магазин:

продавцы не заботятся о внешнем виде аккаунта и о содержании контента;

их боты небрежно оформлены и содержат грамматические ошибки;

публикуемые снимки имеют плохое качество;

ассортимент товаров ограничен;

частые рассылки о выгодных предложениях;

отсутствие данных о компании и официальных реквизитов для оплаты.

Еще один признак обмана — отсутствие всякой информации о порядке возврата товара или отказа от него в случае брака или истекшего гарантийного срока Чаще всего через мессенджеры мошенники «продают»:

гаджеты;

реплики или оригиналы брендовой одежды, обуви или аксессуаров;

парфюмерию и косметику;

бытовую технику.

Помните — изъятые на таможне товары не могут поступить в продажу.