Москвичку арестовали по подозрению в госизмене и помощи ВСУ

Фото, видео: ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

Вероятная преступница хотела покинуть Россию в момент задержания. Ее соучастников ищут.

Москвичку подозревают в государственной измене из-за помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Силовики предполагают, что женщина помогала финансами украинским военным. Ей вменяют действия, направленные против безопасности РФ. Задержание проходило совместно с МВД.

Подозреваемая хотела покинуть Россию в момент задержания. Суд арестовал ее на два месяца. Личность фигурантки уголовного дела по статье «Государственная измена» не раскрывается. Идет поиск соучастников гражданки.

Подозреваемой грозит штраф до полумиллиона рублей и до 20 лет тюремного заключения. До этого в середине ноября прошлого года была информация, что россиянина Дмитрия Федоткина осудили по той же статье на 13 лет строгого режима. Мужчина был представителем крупной российской авиакомпании в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что ФСБ задержала двух жителей Казани.