Умер звезда «Твин Пикса» и «Крутых парней» Том Сайзмор

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Артисту на момент смерти был всего 61 год. Что стало причиной трагедии?

Звезда «Твин Пикса», «Крутых парней», «Спасти рядового Райна» Том Сайзмор ушел из жизни. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на менеджера артиста.

«С большой грустью и печалью я должен объявить, что актер Томас Эдвард Сайзмор… мирно скончался во сне сегодня в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Его брат Пол и мальчики-близнецы Джейден и Джаггер (17 лет) были рядом с ним», — сказал представитель Сайзмора Чарльз Лаго.

Известно, что до момента трагедии Сайзмор находился в коме после перенесенной аневризмы головного мозга, за его жизнь до последнего боролись врачи Медицинского центра в Лос-Анджелесе. Однако в последний день февраля агент знаменитости заявил общественности, что надежды на выздоровление нет никакой. Через четыре дня стало известно о его смерти. Тому Сайзмору был всего 61 год.

В кино артист отметился многочисленными ролями. Первой его работой было участие в фильме ужасов «Реликвия», в котором злобный монстр совершает убийство в музее. Затем он получил роль в «Спасении рядового Райана». Позже — в фильмах «Черный ястреб», «Сплинтер» и «Марк Фелт: человек, который обрушил Белый дом». В 2017 году он сыграл страхового агента Энтони Синклера в третьей серии сериала «Твин Пикс».

Личная жизнь артиста тоже была бурной, из-за чего артист хорошо подмочил репутацию. Его обвиняли и в домашнем насилии, и в злоупотреблении психотропными веществами. Он неоднократно арестовывался и за одно, и за другое. Все это не могло не сказаться на здоровье знаменитости.

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