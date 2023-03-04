В Запорожье зреет бунт против Зеленского

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Бойцы теробороны переходят на сторону России.

В городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, назревает недовольство действиями украинских властей, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения», — сообщил собеседник агентства.

В городе Запорожье, который сейчас контролируется украинскими боевиками, увеличивается число случаев неповиновения властям, также свое возмущение высказывают участники отрядов теробороны. Известно уже о более десятка стычек теробороновцев с боевиками ВСУ, после которых запорожцы переходили на сторону российской армии.

В настоящее время Москва контролирует свыше 70 процентов Запорожской области, ВСУ пока удается удерживать за собой областной центр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский рассмеялся после слов президента Латвии о «целостности Украины».