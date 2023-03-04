Глава Европарламента Метсола заявила, что снова прибыла на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine
Европолитики — как правило — не предупреждают широкую общественность о намерении посетить Незалежную.
Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила о том, что вновь оказалась на Украине.
«Хорошо вернуться на Украину», — написала Метсола в Twitter, прикрепив к посту селфи на фоне ночного Киева.
«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — добавила европейская чиновница.
До этого она была на Украине в апреле 2022 года.
Представители европейского истеблишмента заранее не предают огласке свои намерения посетить Украину — из соображений собственной безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский рассмеялся после слов президента Латвии о «целостности Украины».