Звезда «Алисы в стране чудес» Миа Васиковска решила завершить карьеру

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Знаменитости всего 33 года и она — одна из самых востребованных актрис. Чем голливудская красавица планирует заниматься дальше?

Известная голливудская актриса Миа Васиковска на пике востребованности объявила о завершении карьеры. Исполнительницу главной роли в картине «Алиса в стране чудес» и одну из муз режиссера Тима Бертона зрители в ближайшее время уже не увидят на экране. Об этом рассказывает зарубежное издание IndieWire.

В материале отмечается, что сейчас знаменитость работает над последним кинопроектом — Blueback. После — ни ногой в киноиндустрию. Закончить с этим раз и навсегда Миа Васиковска решила в связи эмоциональным выгоранием и новыми приоритетами. Что хотела — она уже доказала зрителю и себе, этой порции славы хватит на всю оставшуюся жизнь.

«Мне хочется заниматься в жизни более важными вещами, чем проводить большую часть своего времени в актерском трейлере, ожидая команды режиссера», — объяснила актриса.

Кроме того, она отметила, что представление окружающих о работе в кино на самом деле не совпадает с реальным положением дел. Для зрителя и обывателя — это романтика, для актера, который видит ситуацию изнутри — труд, требующий максимальной и физической отдачи.

Миа Васиковска — австралийская актриса, карьеру в кино начала с 17 лет. Международную известность получила после исполнения роли Алисы Кингсли в фильме Тима Бертона «Алиса в Стране чудес» (2010). За исполнение роли Агаты Вайс в фильме «Звездная карта» была номинирована на высшую канадскую кинопремию «Canadian Screen Awards», в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в 2015 году. Также актриса номинировалась на премии «Независимый дух» (2010), «Готэм» (2010, 2014), «Империя» (2011, 2014) и «Премию Гильдии киноактеров США» (2011). Выступала в роли режиссера и автора сценария короткометражных фильмов, вошедших в альманахи «Десять мгновений судьбы» (2013) и «Безумно» (2016).

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