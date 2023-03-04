Рекордный уровень микотоксинов образовался в кукурузе из-за проблем с уборкой урожая

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Из-за этого есть вероятность серьезных сбоев в птицеводстве.

Содержание вредных веществ — микотоксинов — в российском урожае кукурузы 2022–2023 года бьет рекорды. Это может отрицательно сказаться на производстве в птицеводческой сфере, тенденция на замедление уже есть, сообщает издание «Ведомости».

В статье отмечается, что о проблеме накануне, во время заседания «Росптицесоюза», заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. И возникла она, по его словам, из-за сложностей в уборке урожая. Ситуация имеет место в Центральной России, Поволжье и Западной Сибири. Из-за неблагоприятной погоды кукуруза там долго оставалась на полях и в результате стала небезопасной для употребления птиц. Дело в том, что микотоксины — это самые что ни на есть яды природного происхождения, которые отрицательно влияют на иммунитет тех же куриц.

«Кукурузы много, но с ней серьезные проблемы», — подчеркнул Рылько.

При этом без кукурузы животным — никуда. Именно данный корм, по словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, позволяет птицам конвертировать получаемый белок в мышечную массу. Кроме того, — эта сельхозкультура виляет на вкус и цвет самого мяса. И то, и другое, по сути, важные моменты для покупателя. Да и по цене кукуруза — один из самых доступных кормов для птицеводов.

Выход в сложившейся ситуации, по мнению сотрудника одной из птицеводческих компаний, есть, но он непростой. Чтобы нивелировать вред от микотоксинов, в рацион птиц необходимо включить адсорбенты, но это очень затратный метод.

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