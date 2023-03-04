«Готова к третьей беременности»: певица Ханна показала фигуру после родов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / offi_hanna; 5-tv.ru

Знаменитость стала во второй раз мамой лишь три недели назад. Но уже похвасталась первыми результатами в снижении веса.

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова — Прим. ред.), которая три недели назад во второй раз стала мамой, продемонстрировала фигуру. В социальной сети она показалась в обтягивающем платье, а после встала на весы.

«Не судите строго… Сейчас я на диете, пью витамины, делаю скрабы для упругости кожи», — заявила она.

При этом знаменитость набрала за беременность 11 килограммов, а сбросила уже семь. Но ее такой успех тоже не устроил. Сейчас ее вес составляет пока 60 килограммов. Но вместе с борьбой с лишним весом она пытается наладить жизнь с появлением нового человека. Она призналась, что у дочки сбился режим. Поэтому, посоветовавшись со специалистами, селебрити приняла решение отказаться от грудного вскармливания и перешла на смеси. Оказалось, что малышке не хватало молока, от этого она часто просыпалась и плакала.

Ханна и ее спутник Пашу в браке с 2015 года. Они познакомились на конкурсе красоты «Miss Kemer International — 2010», в котором певица заняла призовое место. Впоследствии Курьянов стал для Ханны не только мужем, но и продюсером. О своей второй беременности артистка сообщила осенью, выложив видео с животом в свои соцсети. До этого певица старательно скрывала интересное положение и долгое время отрицала слухи о беременности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько певице Ханне обошлись вторые роды в Дубае.

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