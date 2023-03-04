Одним словом: Захарова оценила оговорку пресс-секретаря Белого дома

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Карин Жан-Пьер совершила ошибку во время регулярного брифинга/

Спикер российского МИДа Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале ошибку, допущенную пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заявила в своей речи о вызовах, бросаемых «Российской Народной Республикой».

«Зомби-апокалипсис», — написала Захарова, комментируя соответствующее видео.

Карин Жан-Пьер совершила ошибку во время регулярного брифинга: ее оговорка попала в эфир.

Американский спикер заявила, что президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, в том числе те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика».

Ранее 5-tv.ru писал, что российское посольство в Великобритании заявило, что отравление Скрипалей было сфабриковано.