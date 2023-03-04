«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти

«АвтоВАЗ» возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти

Фото: Алена Селезнева / ТАСС

Ожидается, что обновленная линейка автомобилей окажется в дилерских салонах уже в мае.

С 3 марта «АвтоВАЗ» преступил к выпуску автомобилей марки LADA Vesta нового поколения на заводе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

«Были найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов», — заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, присутствовавший на торжественной церемонии запуска производства машины.

В настоящее время Lada Vesta NG — по уровню локализации — ощутимо опережает большее число легковых автомобилей, производство которых было налажено на российских предприятиях за последний год.

«Новая Lada Granta будет существенно обновлена», — добавил вице-премьер.

Производитель рассчитывает, что Lada Vesta нового поколения окажется в салонах у более чем 300 дилерских центров в мае этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Япония возобновила поставки российской нефти через восемь месяцев после отказа.