Уединились в отеле: Моника Беллуччи сходила на свидание с Тимом Бертоном

Фото: www.globallookpress.com / Maks Him

Актриса не делает громких заявлений о новых отношениях. Но ее все чаще видят в компании кинорежиссера.

Итальянскую актрису Монику Беллуччи вновь застали в компании кинорежиссера Тима Бертона. Она сходила на свидание с мужчиной в Париже, сообщило издание Daily Mail.

Еще недавно знаменитости прогуливались по Риму и Мадриду, но, кажется, им так хорошо вместе, что свидание решили продолжить. Но теперь уже во Франции. Пара остановилась в пятизвездочном отеле, где их ждали папарацци. Оба выглядели счастливыми и влюбленными.

По данным издания, Они познакомились 16 лет назад, но роман у знаменитостей начался после кинематографического фестиваля братьев Люмьер, прошедшего в октябре прошлого года во Франции. Бертон в тот день получил награду из рук Беллуччи. После она появилась на 48-й церемонии вручения наград национальной кинопремии Франции Cesar Film Awards. Этот выход в свет стал для Беллуччи первым после появления слухов о романе. Но подтверждать отношения они оба все еще не спешат.

Моника Беллуччи была замужем дважды: первым мужем был фотограф Клаудио Карлос Бассо, а вторым — Венсан Кассель, от которого у актрисы остались две дочери. Сейчас Кассель в браке с 25-летней Тиной Кунаки, которая подарила ему дочь по имени Амазони.

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